Documentaire

Située à cheval entre la France et l’Italie, la vallée de la Roya oscille entre des paysages alpins et méditerranéens. Dans cette nature sauvage et montagneuse règne une incroyable diversité de la faune et de la flore. Ces paysages remarquables sont ponctués de villages perchés authentiques.

Au programme :

– Carte d’identité, une vallée transfrontalière

– Week-end solidaire : portrait de Wilfrid Bricourt

– Les Roya’s Sisters

– Le train des merveilles

– « Tous en selle » : le vélo à l’assaut de la vallée !

– Une journée aux Merveilles : portrait de gardiens de refuge