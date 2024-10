Documentaire

Sophie Jovillard se rend au sud de la Bavière, le plus grand Land d’Allemagne, à la découverte d’une terre romantique et excentrique, où règnent une douceur de vie inégalée et une perfection bucolique en toute saison. Au volant de sa voiture, elle parcourt ces contrées romantiques et fait étape à Munich, Ratisbonne et Passau, avant de partir en randonnée aux abords de différents lacs. Elle rencontre des passionnés de nature, des musiciennes, des brasseurs indépendants et effectue l’ascension en train à crémaillère puis en téléphérique du Zugspitze, le plus haut sommet d’Allemagne.