Documentaire

Le Liban, situé sur la côte est de la mer méditerranée, est l’un des plus petits pays du monde. Pourtant, sa géographie et ses paysages n’en sont pas moins variés. Son histoire est, elle aussi, très riche.

Malgré les nombreux conflits qui ont eu lieu sur son sol, le Liban a toujours su se relever de ses difficultés avec fierté, et Beyrouth en est l’un des exemples les plus frappants.

Jour et nuit, nuit et jour, la capitale vibre de toutes l’activité de ses commerces, des événements religieux aux festivités locales et nationales.

Regardez ce documentaire pour en apprendre plus sur ce joyau fascinant à la croisée des chemins entre l’Orient et l’Occident.

Tiré du film : ​​ »Planète Découverte – Découvertes libanaises, de Tyr à Byblos »

Réalisation : Pierre Brouwers

