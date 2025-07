Documentaire

Le vignoble bourguignon est situé en Bourgogne-Franche-Comté dans les départements de l’Yonne, de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire. De ce morcellement naissent des «climats», soit diverses parcelles avec chacune son identité (en fonction des conditions géologiques et climatiques) et ses vins. Sophie Jovillard se rend en Bourgogne. Elle y parcourt la route des vins à la rencontre des nouvelles générations qui vivent de la richesse du terroir. Par la gastronomie, la viticulture, l’œnotourisme, l’artisanat ou le patrimoine historique, tous ces passionnés aident leur région à vivre et rayonner.