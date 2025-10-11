Mâcon, Dijon, Vézelay et Cluny, Beaune et Cîteaux… Clos-Vougeot, Nuits-Saint-Georges… Luxuriance de la cuisine et des vins, parmi les plus prestigieux du monde. Et dépouillement superbe des plus purs chefs-d’œuvre romans, dans l’équilibre parfait des saisons, de la terre et des hommes. Navigation au rythme des écluses, balades à cheval, escapades en roulotte, visite des cathédrales et des cités médiévales : de Solutré à Semur-en-Auxois, d’Alésia à Saulieu, les étapes culturelles et gastronomiques ponctuent les plaisirs généreux d’une nature flamboyante, qui semble avoir donné aux hommes la rondeur de leur accent.
Bienvenue en Bourgogne !
Réalisateur : André Servan