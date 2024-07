Documentaire

Entre vignobles, châteaux et maisons troglodytes, l’Anjou a de quoi séduire ceux qui la visitent grâce à sa large palette de paysages aux lumières changeantes. Traversée par la Loire, la région allie les plateaux sablonneux du Saumurois au relief plus marqué de la vallée de la Loire, en passant par le verdoyant Baugeois. Le pays angevin d’une grande richesse historique et culturelle inspire une certaine douceur de vivre. D’incroyables légendes ont par ailleurs laissé leurs empreintes dans certains lieux de la région et l’esprit des habitants…