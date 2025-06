Documentaire

Découverte par Cook en septembre 1774, la Nouvelle-Calédonie date d’environ 30 millions d’années; elle se situe sur une fissure entre deux plaques tectoniques. Elle est constituées de roches sédimentaires appelées péridotites; celles-ci en partie recouvertes de latérites par l’érosion, ont donné naissance à divers minéraux dont le nickel. Historiquement, elle semble être peuplée depuis environ 2000 ans par les mélanésiens. Et elle fut colonisée il y a plus de 200 ans par la France. Les premières exploitations de la Nouvelle-Calédonie commencèrent vers 1800 avec les baleiniers, les santaliers et les scientifiques. C’était à l’époque une terre d’aventure dont on ramenait des matière…