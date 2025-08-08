Documentaire

Sur les contreforts de l’Himalaya, Christopher produit l’un des plus beaux cachemires au monde. Les grandes maisons de couture parisiennes succombent à la finesse et à l’élégance de ses étoffes.

Christopher était auparavant acteur, producteur de rock et de cinéma. Il y a 20 ans, lors d’un tournage en Mongolie, il rencontre sa femme, Enkhe et décide de se consacrer à l’une des richesses de son pays d’adoption : la laine de cachemire, ce duvet très doux et très chaud fabriqué en hiver par les chèvres des steppes.

Aujourd’hui, il fait découvrir à sa fille, Alegra, l’itinéraire de cette fibre magique. En Mongolie, au cœur de l’hiver, lorsque les températures atteignent -35 degrés, ils partagent la vie des éleveurs et célèbrent avec eux le nouvel an. Leur voyage continue ensuite à Katmandou au Népal, dans les ateliers de Christopher, où femmes et hommes filent et tissent la laine avec maîtrise et précision.

Réalisation : Jill Coulon & Isabelle Dupuy Chavanat

