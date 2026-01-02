Documentaire

Au Nord-Ouest du Népal, des hommes se hissent sur les flancs des falaises vertigineuses de l’Himalaya pour cueillir le miel des abeilles sauvages. Grimpeurs émérites, ils risquent leur vie, chaque printemps, à plus de 3000 mètres d’altitude, en affrontant les abeilles du Népal, les plus grandes de la planète.

Cette année, Moti, un jeune garçon, fera partie de l’expédition et grimpera pour la première fois sur les falaises. Il aimerait devenir cueilleur de miel comme son père.

Documentaire : Himalaya, face aux abeilles géantes

Un documentaire de Jérôme Ségur

