Documentaire

Considérée par beaucoup comme la plus belle région du Sénégal, la Casamance, qui tire son nom d’un fleuve, est située au sud-ouest du pays, entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Le « grenier du Sénégal » tire sa richesse de terres fertiles et d’une végétation tropicale. Son fleuve et ses affluents nourrissent les rizières et les villages.