Documentaire

Sophie Olmiccia et Jean-Paul Luciani sont envoyés réaliser des articles sur Milan, l’ancienne capitale du Duché de Milan. Ils y découvrent de véritables trésors artistiques, datant de l’époque où les ducs de Milan rivalisaient avec les Médicis de Florence pour faire de leur Cité un joyau inestimable. Sophie et Jean-Paul s’émerveillent devant quelques unes des œuvres les plus représentatives des nombreux artistes qui se sont mis au service des ducs, notamment celles de Bramante ou de Léonard de Vinci. Mais le vrai symbole de la puissance de ce duché milanais reste à leurs yeux la cathédrale de la ville : une œuvre colossale et totalement extravagante, débutée en 1386 sous Jean Galéas Visconti et achevée au début du XXe siècle, après plus de 500 ans de travaux.