Documentaire



Partir à la découverte des terres champenoises est une invitation à un voyage sensoriel et culturel hors du commun. Nichée au cœur de la région Grand Est en France, la Champagne est réputée non seulement pour ses célèbres bulles, mais aussi pour son patrimoine historique riche et ses paysages pittoresques.

L’escapade dans les terres champenoises commence souvent par la visite des vignobles, qui s’étendent à perte de vue. Les coteaux verdoyants et parfaitement alignés accueillent les vignes de chardonnay, pinot noir et pinot meunier, les trois cépages emblématiques de la région. Chaque domaine viticole possède son histoire et ses secrets de fabrication du champagne, transmis souvent de génération en génération.

Le voyageur curieux peut explorer des villes et villages au charme incomparable, tels que Epernay, Reims, et Troyes, où l’architecture médiévale et Renaissance côtoie l’élégance des maisons de champagne. Reims, en particulier, attire les amateurs d’histoire avec sa majestueuse cathédrale gothique, où furent couronnés de nombreux rois de France.

La gastronomie tient également une place de choix lors d’une escapade dans les terres champenoises. Les tables locales offrent une palette de saveurs mettant en valeur les produits du terroir, comme le boudin blanc de Rethel, le fromage Chaource, ou encore les truites de la rivière Aube. Les repas sont souvent accompagnés d’un verre de champagne, naturellement.

Pour les amateurs de nature, les rives paisibles de la Marne et de l’Aube offrent des moments de détente et de découverte au fil de l’eau. Les nombreux sentiers de randonnée à travers les vignobles et les forêts permettent également d’apprécier la beauté naturelle de la région à son plein potentiel.

Enfin, une escapade dans les terres champenoises ne saurait être complète sans une visite des caves de champagne. De prestigieuses maisons telles que Moët & Chandon, Veuve Clicquot ou Ruinart ouvrent leurs portes pour des dégustations inoubliables dans des caves creusées dans la craie, véritables cathédrales souterraines.

Réalisé par Charles Bourla

© MORGANE PRODUCTION