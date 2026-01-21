Un voyage unique des métros de Moscou jusqu’aux rives sacrées du lac Baïkal. Un périple ferroviaire dévoile les richesses de la Russie. L’aventure commence à Moscou, où l’histoire imprègne l’architecture unique du métro. Philippe Gougler emprunte ensuite les rails mythiques reliant la capitale à l’Extrême-Orient russe, parcourant 10 000 kilomètres jusqu’au lac Baïkal. En chemin, il découvre un convoi médical desservant les contrées isolées, entre steppes et forêts de bouleaux. Ce voyage offre une immersion dans les paysages et la culture russes, révélant des facettes méconnues de cette vaste nation.