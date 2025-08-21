Documentaire

L’ Australie, cette île aussi large que les États-Unis, compte 26 000 kilomètres de côtes… Autant de plages, de baies, d’endroits magiques, solitaires, originels.

L’un de ses lieux bénis par la nature est Margaret River. Cette petite péninsule, entourée aux 3/4 par l’océan, s’est nichée dans un coin de paradis. Et ses habitants en sont bien conscients. Avec intelligence et persévérance, ils et elles défendent âprement leur réserve naturelle.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Australie, de la mer à la vigne »

Réalisation : Jean Boggio Pola

