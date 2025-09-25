Article

L’Islande est une destination qui fait rêver de nombreux voyageurs, et à juste titre. Ce pays insulaire, situé aux confins de l’Europe, est un véritable concentré de nature sauvage où les glaciers côtoient les volcans, où les cascades s’élancent avec une puissance impressionnante et où les plages de sable noir se prolongent à perte de vue.

Réaliser un road trip en Islande est une expérience inoubliable, qui offre la liberté de parcourir les paysages les plus emblématiques tout en s’aventurant vers des recoins moins connus, loin des sentiers battus.

Contrairement à d’autres destinations où l’on peut se contenter de rester dans une grande ville, l’Islande se vit véritablement sur la route, chaque étape étant une invitation à la découverte.

Préparer son road trip en Islande

Un road trip en Islande ne s’improvise pas, car ce pays unique demande une organisation bien pensée afin d’éviter les imprévus.

Avant tout, il faut choisir la période du voyage. La haute saison, de juin à août, permet de profiter de longues journées ensoleillées grâce au phénomène du soleil de minuit, ce qui offre plus de temps pour les visites.

L’hiver, en revanche, séduit ceux qui rêvent d’observer les aurores boréales, mais il implique des conditions de conduite plus difficiles et des journées beaucoup plus courtes.

« Voyager en Islande, c’est comprendre que chaque saison a son charme, mais aussi ses contraintes qu’il faut accepter pour mieux en profiter. »

Le choix du véhicule est une autre étape cruciale. Un simple véhicule de tourisme convient parfaitement pour parcourir la Ring Road, cette route principale qui fait le tour de l’île.

En revanche, pour ceux qui veulent s’aventurer dans les Hautes Terres et emprunter les routes F, un 4×4 est indispensable. Le prix de la location peut être élevé, mais il faut garder en tête que la sécurité et la liberté de mouvement priment.

Par ailleurs, il est recommandé de réserver ses hébergements longtemps à l’avance, surtout si vous voyagez en été.

L’Islande ne dispose pas d’une capacité hôtelière aussi développée que d’autres destinations touristiques, et il n’est pas rare de voir les hôtels, auberges et guesthouses complets plusieurs mois à l’avance.

Une alternative intéressante consiste à louer un van aménagé, ce qui permet d’économiser sur l’hébergement tout en vivant une expérience encore plus immersive.

Enfin, il faut préparer son budget. L’Islande est réputée pour être l’un des pays les plus chers d’Europe, et un road trip peut rapidement peser sur les finances si l’on ne planifie pas bien.

Pour limiter les dépenses, privilégiez les hébergements avec cuisine afin de préparer vos repas, achetez vos provisions dans les supermarchés locaux comme Bonus ou Kronan, et évitez de multiplier les restaurants, dont les prix sont souvent élevés.

Une petite checklist avant de partir :

Louer une voiture fiable et adaptée à l’itinéraire.

Vérifier les conditions météorologiques et de circulation quotidiennement.

Prévoir des vêtements techniques adaptés aux changements rapides du climat.

Emporter une carte hors ligne ou un GPS, car certaines zones n’ont pas de réseau.

Anticiper un budget pour le carburant, relativement élevé en Islande.

L’itinéraire idéal

L’itinéraire dépendra bien sûr de la durée du voyage, mais pour une première découverte complète de l’île, un circuit de 10 à 14 jours est recommandé. Cela permet de parcourir la Ring Road, longue de plus de 1 300 km, tout en prenant le temps de s’arrêter dans les sites emblématiques.

« La Ring Road est bien plus qu’une route : c’est une aventure en soi, un fil conducteur reliant les paysages les plus incroyables du pays. »

Voici un itinéraire type sur 12 jours, que vous pourrez adapter selon vos envies :

Jour 1 : Arrivée à Reykjavik, découverte du centre-ville, balade dans ses rues colorées et visite du célèbre Hallgrímskirkja. Nuit sur place.

: Arrivée à Reykjavik, découverte du centre-ville, balade dans ses rues colorées et visite du célèbre Hallgrímskirkja. Nuit sur place. Jour 2 : Excursion vers le Cercle d’Or : parc national de Thingvellir, zone géothermique de Geysir et cascade de Gullfoss. Retour à Reykjavik ou nuit dans la région.

: Excursion vers le Cercle d’Or : parc national de Thingvellir, zone géothermique de Geysir et cascade de Gullfoss. Retour à Reykjavik ou nuit dans la région. Jour 3-4 : Direction la côte sud, avec arrêts à Seljalandsfoss, Skógafoss, la plage de sable noir de Reynisfjara et le charmant village de Vik. Nuit à Vik ou Kirkjubæjarklaustur.

: Direction la côte sud, avec arrêts à Seljalandsfoss, Skógafoss, la plage de sable noir de Reynisfjara et le charmant village de Vik. Nuit à Vik ou Kirkjubæjarklaustur. Jour 5 : Découverte du lagon glaciaire de Jökulsárlón et de la Diamond Beach, puis exploration du parc national de Vatnajökull.

: Découverte du lagon glaciaire de Jökulsárlón et de la Diamond Beach, puis exploration du parc national de Vatnajökull. Jour 6-7 : Poursuite vers les fjords de l’Est, région sauvage et moins fréquentée, où les routes sinueuses longent des paysages spectaculaires.

: Poursuite vers les fjords de l’Est, région sauvage et moins fréquentée, où les routes sinueuses longent des paysages spectaculaires. Jour 8-9 : Exploration du nord de l’Islande avec Akureyri, la deuxième ville du pays, puis la région du lac Myvatn, connue pour ses formations volcaniques et ses sources chaudes.

: Exploration du nord de l’Islande avec Akureyri, la deuxième ville du pays, puis la région du lac Myvatn, connue pour ses formations volcaniques et ses sources chaudes. Jour 10 : Découverte de Dettifoss et retour progressif vers l’ouest.

: Découverte de Dettifoss et retour progressif vers l’ouest. Jour 11 : Escale dans la péninsule de Snæfellsnes, parfois surnommée « l’Islande en miniature », car elle regroupe glaciers, volcans et falaises.

: Escale dans la péninsule de Snæfellsnes, parfois surnommée « l’Islande en miniature », car elle regroupe glaciers, volcans et falaises. Jour 12 : Retour à Reykjavik et détente avant le vol de retour.

Cet itinéraire offre un bel équilibre entre les sites les plus célèbres et des zones plus confidentielles. Vous pouvez le raccourcir à 7-8 jours en vous concentrant sur la côte sud, ou au contraire l’étendre à deux semaines pour profiter des Hautes Terres.

Les incontournables d’un road trip en Islande

Un voyage en Islande serait incomplet sans la visite de certains lieux emblématiques qui marquent tous les voyageurs.

Parmi les plus impressionnants, citons les cascades majestueuses comme Seljalandsfoss, où il est possible de marcher derrière le rideau d’eau, ou encore Gullfoss, dont les chutes puissantes se jettent dans un canyon vertigineux.

« L’Islande est un livre ouvert sur la puissance de la nature, chaque site étant une page nouvelle que l’on tourne avec émerveillement. »

Parmi les sites incontournables :

Les cascades : Dettifoss, Godafoss, Skógafoss, Seljalandsfoss.

: Dettifoss, Godafoss, Skógafoss, Seljalandsfoss. Les plages : Reynisfjara avec ses colonnes basaltiques, la plage de sable noir de Vik, la plage des diamants près de Jökulsárlón.

: Reynisfjara avec ses colonnes basaltiques, la plage de sable noir de Vik, la plage des diamants près de Jökulsárlón. Les zones géothermiques : Haukadalur avec ses geysers, Myvatn avec ses bains naturels.

: Haukadalur avec ses geysers, Myvatn avec ses bains naturels. Les glaciers : Vatnajökull, Langjökull, Sólheimajökull.

: Vatnajökull, Langjökull, Sólheimajökull. Les parcs nationaux : Thingvellir, Snæfellsjökull, Vatnajökull.

Ces sites ne sont qu’un aperçu de la richesse naturelle de l’île. Chaque région a ses propres trésors et mérite que l’on s’y attarde, que ce soit pour une randonnée, une baignade dans une source chaude ou simplement pour contempler le paysage.

Culture et légendes islandaises

L’Islande ne se résume pas à ses paysages : elle est aussi une terre de culture et de légendes qui façonnent son identité. Les Islandais sont profondément attachés à leur histoire, héritée des sagas médiévales, ces récits épiques où se mêlent héros, batailles et traditions.

Les sagas islandaises, rédigées entre le XIIe et le XIVe siècle, constituent une richesse littéraire exceptionnelle, qui a traversé les siècles et continue d’influencer la culture locale.

« En Islande, la mythologie nordique et les légendes se vivent encore dans le quotidien, comme une mémoire vivante du passé. »

On raconte encore aujourd’hui des histoires de trolls, d’elfes et de créatures mystérieuses, parfois appelées « Huldufólk », le « peuple caché ». Ces croyances ne sont pas uniquement folkloriques : de nombreux Islandais préfèrent éviter de perturber certains sites naturels réputés habités par ces esprits.

Lors de votre road trip, vous pourrez croiser des panneaux indiquant des rochers ou collines liés à ces légendes, preuve de leur importance culturelle.

La culture islandaise se reflète aussi dans ses traditions musicales, entre chants folkloriques et musique contemporaine portée par des artistes mondialement connus comme Björk ou Sigur Rós.

Les festivals sont nombreux, notamment en été, et permettent de découvrir une facette plus festive et conviviale de ce pays souvent associé uniquement à la nature.

Enfin, l’attachement des Islandais à leur langue mérite d’être mentionné. L’islandais est une langue ancienne qui a très peu évolué depuis l’époque médiévale, ce qui permet encore aujourd’hui aux habitants de lire les sagas dans leur version originale.

Gastronomie et spécialités locales

Un road trip en Islande, c’est aussi l’occasion de découvrir une gastronomie singulière, façonnée par l’isolement et les ressources naturelles du pays. Si les plats traditionnels peuvent surprendre les voyageurs, ils témoignent de l’ingéniosité des Islandais à tirer parti de leur environnement.

« Goûter à la cuisine islandaise, c’est entrer dans l’histoire culinaire d’un peuple qui a appris à s’adapter à une nature exigeante. »

Parmi les spécialités à découvrir :

Le skyr : une sorte de yaourt épais, riche en protéines, consommé depuis plus de mille ans.

: une sorte de yaourt épais, riche en protéines, consommé depuis plus de mille ans. Le poisson frais : morue, saumon, truite arctique, toujours d’une grande qualité.

: morue, saumon, truite arctique, toujours d’une grande qualité. Le hákarl : requin fermenté, considéré comme un mets traditionnel mais souvent réservé aux plus téméraires.

: requin fermenté, considéré comme un mets traditionnel mais souvent réservé aux plus téméraires. L’agneau islandais : réputé pour sa tendreté, grâce aux troupeaux élevés en liberté dans les pâturages.

: réputé pour sa tendreté, grâce aux troupeaux élevés en liberté dans les pâturages. Les hot-dogs islandais (pylsur) : étonnamment populaires, ils se dégustent avec des oignons frits et une sauce spéciale.

Les sources chaudes naturelles influencent aussi la cuisine : certains pains sont cuits dans la terre volcanique, comme le « rúgbrauð », un pain de seigle cuit à la vapeur géothermique.

Côté boissons, ne manquez pas de goûter la bière locale, interdite jusqu’en 1989 mais aujourd’hui très variée, avec une scène brassicole en plein essor.

Manger en Islande est souvent plus cher que dans d’autres pays, mais c’est aussi un moyen d’entrer en contact avec la culture et les habitudes locales.

Conseils pratiques pour un voyage sans imprévu

Un road trip en Islande, aussi magique soit-il, comporte aussi des défis logistiques.

La météo changeante peut transformer une route praticable en une piste difficile en quelques heures. Les vents violents, les pluies soudaines et même la neige en été sont des réalités à prendre en compte.

« L’imprévisible est la norme en Islande, mais c’est aussi ce qui rend chaque instant unique et inoubliable. »

Pour voyager sereinement, gardez à l’esprit quelques règles simples :

Consultez régulièrement le site officiel des routes islandaises (road.is).

Ne sous-estimez jamais la puissance du vent, surtout lorsque vous ouvrez les portières de la voiture.

Prévoyez toujours plus de temps que prévu pour vos trajets, car les arrêts photos sont nombreux.

Respectez la nature : ne roulez pas hors des pistes, ne ramassez pas de pierres volcaniques et suivez les sentiers balisés.

Un road trip réussi en Islande repose sur une combinaison d’anticipation, de flexibilité et d’émerveillement constant.

FAQ – Road trip en Islande

1. Quelle est la meilleure période pour un road trip en Islande ?

L’été (juin-août) est idéal pour les routes ouvertes et les longues journées. L’hiver (novembre-mars) séduit pour les aurores boréales, mais demande plus de préparation.

2. Combien coûte un road trip en Islande ?

Le budget moyen est de 120 à 200 € par jour par personne, incluant voiture, essence, hébergement et nourriture.

3. Peut-on dormir en van ou camper en Islande ?

Oui, mais uniquement dans les campings autorisés. Le camping sauvage est interdit pour préserver la nature.

4. Faut-il parler islandais pour voyager ?

Non, la majorité des Islandais parlent très bien anglais, surtout dans le secteur touristique.

5. Combien de jours prévoir pour un tour complet ?

Un minimum de 10 jours est recommandé, mais 12 à 14 jours permettent de voyager sans se presser.