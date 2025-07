Documentaire

Le fleuve Ouémé serpente du nord au sud du Bénin, traversant forêts, villages et croyances, avant de rejoindre la mer dans une ultime offrande à l’océan. Une plongée rare dans le cœur spirituel de l’Afrique de l’Ouest.

Au fil de ses 500 km, le fleuve Ouémé irrigue bien plus que des terres : il nourrit les cultures, les mythes et les âmes. Ce documentaire nous entraîne depuis les zones forestières du nord jusqu’aux rives marécageuses du sud, à la rencontre d’un Bénin fluvial, profond, et encore largement méconnu.

Sur ses berges, les pirogues glissent entre les esprits et les silures géants, les enfants jouent avec les crocodiles, les pêcheurs parlent aux ancêtres, et les villages vivent au rythme du vaudou, entre rituels, offrandes et cérémonies au bord de l’eau.

À travers les récits des habitants, les scènes du quotidien et les croyances ancrées dans la terre et dans l’eau, le fleuve devient une figure centrale, presque divine. Là où l’eau ralentit, la mémoire se prolonge. Et au bout, c’est la mer.