Documentaire

50 ans après avoir enseigné bénévolement au Bénin, Monette, Marie-Françoise et quelques amis ont décidé de redécouvrir ce petit pays d’Afrique de l’Ouest en choisissant le tourisme équitable. Grâce à leur participation, notre petit groupe de touristes aide au financement d’un centre de protection infantile qui recueille les enfants abandonnés ou maltraités. Au plus proche des habitants et à la rencontre de la culture béninoise, nos touristes parcourent tout le pays, à bord du Train d’Ebène, seul train dédié aux voyageurs, puis en minibus. Ils vont s’initier à la culture Vaudou dans les villages des féticheurs, observer la faune du parc animalier de la Pendjari, ou encore visiter les Tatas Sombas au cœur d’un village Tamari, loin du tumulte des grandes villes et des plages fréquentées du sud du pays. Pour clore ce voyage, ils se rendent à Abomey, la ville des Rois, où nos voyageurs sont conviés auprès de l’actuel Roi Béhanzin, et où nos anciennes enseignantes vont enfin retrouvé l’école où elles ont eu 20 ans, en 1962, pour d’émouvantes retrouvailles.