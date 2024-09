Documentaire

Au sud de l’équateur, un archipel s’étend le long de la côte orientale du continent africain : Zanzibar. Ce groupe d’atolls et de petites îles est dominé par deux territoires insulaires : Unguja et Pemba. Au cours des siècles, Zanzibar a bâti sa prospérité sur le commerce des épices. Clou de girofle, curcuma, cannelle et poivre y sont récoltés depuis la nuit des temps. Le royaume de Saba se serait étendu jusqu’à Pemba. Perses, Omanais, Portugais et Britanniques se sont appropriés les richesses locales jusqu’à l’indépendance de 1964. L’intégration à la Tanzanie ancre l’archipel au continent africain. Au XXIe siècle, Zanzibar fait face au monde, par le biais du tourisme et d’une plus grande ouverture économique.