Documentaire

La République Dominicaine est connue pour ses hordes de touristes, ses gigantesques complexes hoteliers et la beauté inégalée de ses plages de sable blanc.

Mais si vous suivez nos éco guides, vous pourrez faire connaissance avec la véritable nature du pays. Ils vous conduiront à travers ses jungles, ses réserves naturelles classées au Patrimoine de l’Unesco et ses rafraichissantes cascades.

Avec eux, vous découvrirez non seulement des paysages à couper le souffle, mais aussi l’histoire émouvante des Indiens Tainos à travers certains de leurs vestiges cachés dans les grottes au cœur de la jungle.

Extrait du film : “Les nouveaux Paradis – République Dominicaine, Le trésor des Caraïbes »

Réalisation : Jean-Yves Cauchard

