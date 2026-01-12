Documentaire

De l’autre côté du globe, à quelques lieues seulement de l’Antarctique aux limites de l’océan pacifique, se déploie un territoire naturel à nul autre pareil : la Nouvelle-Zélande.

Ce joyau du Pacifique n’est pas épargné par le réchauffement climatique, par la présence humaine et une agriculture de masse souvent dévastatrice.

Tout au sud du pays, il y a une région si extrême qu’il n’y a pas d’autres choix que de vivre en harmonie avec les éléments et de s’adapter : les Fjordlands.

Au bout des lacs et des montagnes, la route s’arrête à Doubtful Sound, le Fjord le plus profond de la région. Le bout du monde. Derrière, il n’y a plus rien. Un seul homme vit ici toute l’année. Son nom : Billy.

Documentaire : Nouvelle-Zélande, La reconquête Maori – Episode 2 : Joyau du Pacifique (2018)

Un documentaire de Pierre Belet

