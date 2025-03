Documentaire

Wellington, drôle de ville où des trolls géants vous menacent d’un gourdin et où des Monstres se cachent sur les toits des cinémas… La capitale de la Nouvelle-Zélande et le pays tout entier, doivent une fière chandelle au réalisateur Peter Jackson. Le succès planétaire de sa trilogie » le Seigneur des Anneaux » a fait du pays des kiwis, un Eldorado du cinéma et une destination touristique thématisée.

La région de Matamata près d’Auckland, ou bien encore les environs de Queenstown sur l’île du Sud sont devenus des lieux de pèlerinages pour les fans de la trilogie. A Wellington, le temple de la » Tolkien mania « , se trouvent les Studios Weta. Créée en 1993 par Peter Jackson et quelques amis, cette entreprise est devenue l’un des temples les plus prestigieux de l’univers de l’animation, du maquillage et des effets spéciaux. Weta travaille pour les plus gros budgets hollywoodiens et surfe sur les produits dérivés. Entre des décors naturels, à couper le souffle, et une usine à rêves d’un nouveau monde virtuel, » Tolkienland » nous fait découvrir une Nouvelle-Zélande éclectique et futuriste. Un documentaire de Bertrand Edel/Vincent Pacifico.