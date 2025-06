Documentaire

Israël est une étroite bande de terre, augmentée au sud de l’appendice du Néguev. Sa superficie est de 21946 km2, soit l’équivalent de trois départements français, coincés entre la mer et un environnement hostile. Israël est divisée en 4 régions. La plaine côtière où ont poussé les grands centres urbains modernes comme Tel Aviv : Les collines du centre – Judée, Samarie et Galilée – la dépression syro africaine avec le lac de Tibériade, la vallée du Jourdain et la mer de Galilée, et enfin le Néguev, triangle désertique qui occupe près de la moitié de la superficie du pays. Le climat du pays est dans l’ensemble méditerranéen avec deux saisons nettement différenciées : un été chaud e…