Documentaire

Rencontre avec l’homo sapiens du troisième type, l’Homo Touristicus. Ce bipède à pieds palmés ou en sandales, arborant bob, lunettes noires, shorts et appareil photo, est désormais partout, explorant le globe dans tous les sens et générant chaque année plus de 1000 milliards de dollars de chiffre d’affaires à travers le monde. Et pourtant, on croit le connaître, on se moque de lui, on le méprise. Trop souvent réduits à quelques clichés, ce drôle d’oiseau reste une énigme…

S’inspirant des codes narratifs du documentaire animalier, Homo Touristicus se penche sur l’histoire, le développement et les mécanismes de la première industrie du monde : le tourisme. De ses origines à l’explosion des voyages en groupe, en passant par son impact sur l’environnement, l’économie et les cultures locales, les habitudes et comportements de Touristicus sont ici analysés par le philosophe Yves Michaud, le sociologue Jean-Claude Kaufmann et les anthropologues Jackie Waldren et Saskia Cousin. Ils partent alors étudier in situ les différentes variétés de Touristicus sur une île ensoleillée transformée, le temps d’un été, en un gigantesque laboratoire de recherche à ciel ouvert

Documentaire : Homo Touristicus (2013)

Un documentaire de Jérôme SCEMLA & Charles-Antoine de ROUVRE

