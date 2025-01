Documentaire

Depuis 70 ans, la route des vins d’Alsace a su s’imposer comme une escapade incontournable pour tous les amateurs de beaux espaces. S’étendant sur plus de 170 km, du Nord à Marlenheim au Sud à Thann, le périple viticole offre un paysage riche de traditions au pied des Vosges, à l’orée de la Forêt noire et de la tranquillité du Rhin. Loin de n’être qu’une succession de caves à vins, cette route permet surtout de découvrir une multitude de richesses patrimoniales de l’Alsace. Sophie Jovillard part à la découverte des ruelles des splendides cités médiévales et à la rencontre d’habitants fiers de leurs terroirs et coutumes.