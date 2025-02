Documentaire

Aurélie et Laurent, voyageurs passionnés ont eu un coup de foudre l’un pour l’autre. Ils sont bien amoureux et ont envie de se dire « oui » mais ils ne savent pas comment. Ils décident alors de partir à la découverte des mariages du monde pour voir comment les gens se disent « oui » aux quatre coins de la terre. Destination le Maroc pour célébrer le mariage de Saïda et Hamid. Un mariage berbère très festif attend Aurélie et Laurent.

Réalisateur : Laurent Granier

Sébastien Oberlé