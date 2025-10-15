Partir à Prague pour un week-end en amoureux et ne débourser que 400 euros vols compris pour deux personnes....
Les Jardins de Kew, près de Londres, abritent la plus vaste collection botanique du monde. Au coeur du parc,...
C’est l’un des plus grands rassemblements religieux de la planète. Chaque année, 3 millions de pèlerins du monde entier...
Au centre de l’Italie, la Toscane évoque la beauté, la culture et l’histoire. Mais la région ne se résume...
C’est en flânant dans le vieux Nice, avec ses ruelles pittoresques, jusqu’aux villages perchés que Sophie Jovillard va découvrir...
Depuis quelques années, des dizaines de milliers d’actifs français partent refaire leur vie au Portugal. Le pays a tout...
A la fin de l’hiver, nous traversons le Vercors du Sud au Nord en ski de randonnée. « C’est un...
Niché au sud de la Bretagne, le Morbihan est une terre de contrastes, façonnée par les vents et les...
La Jordanie, grâce à ses populations de bâtisseurs est une merveille d’architecture. De Petra, à Gadara, une découverte des...
Nous grimpons jusqu’à l’Aiguille du Midi, d’où le panorama est extraordinaire. Mais loin de nous contenter de la terrasse,...
Biarritz, joyau de la côte basque, fascine par son histoire riche et son patrimoine architectural exceptionnel. Deux édifices emblématiques...
C’est devenu une destination à la mode, un lieu de vacances très prisé des jeunes de banlieue. Chaque année,...
Sophie Jovillard se trouve sur les docks en direction du centre-ville de Seattle. Elle est en compagnie de Bruce,...
À Marrakech, les visiteurs découvrent le luxe et la tradition dans un Riad somptueusement décoré. Entre l’accueil chaleureux des...
Sainte-Marguerite et Saint-Honorat sont deux petites îles situées face à la croisette de Cannes. Véritable havre de paix à...
La plus grande partie de la Laponie se trouve en territoire norvégien. C’est d’ailleurs à Karasjok que les Samis...
Dans le village de Belil Tanfirgan, au Niger, chaque année, des courses de dromadaires sont organisées. Un documentaire de...
Le nom d’Armorique, issu d’un mot gaulois latinisé en Aremorica ou en Armorica, est donné dans l’Antiquité classique à...
Documentaire touristique, sur les meilleurs spots à faire.
Randonneuse confirmée et passionnée, Julie Raynaud a choisi pour compagnon de route le petit mais costaud Tao, cheval Auvergne,...
