Documentaire

Loïc et Geoffroy arrivent à Wuhan, ville de 9,7 millions d’habitants. Ils se lient d’amitié avec une famille de pêcheurs de fer. Tous les matins, armés d’aimants attachés à une corde, les trois fils de la famille partent sur leurs embarcations pour remonter le fer perdu dans le fleuve. Au Museum d’Histoire Naturelle de la ville, un professeur d’université leur parle de la disparition du Dauphin du Yangtsé due à l’activité humaine. Après 5 mois d’expédition, nos deux aventuriers arrivent enfin à Shanghai. Cette ville incarne la modernité. Ils visitent le plus grand parc industriel d’Asie où l’eau est assainie avant d’être rejetée dans la mer.

Réalisateur : Loïc et Geoffroy de La Tullaye