Documentaire

La Colombie, un mélange fascinant d’attirance et de crainte, a su éradiquer en partie les cartels de la drogue et la guérilla des FARC, offrant aux voyageurs un territoire infiniment varié à explorer.

Le quartier historique de Bogotá, la Candelaria, abrite de nombreux édifices publics et religieux importants, dont le Capitole, le Palais de justice et le Palais Liévano.

Le Théâtre Colonne à Bogotá est une merveille architecturale qui commémore la découverte de l’Amérique il y a 400 ans.

L’histoire de la Colombie est marquée par la guerre d’indépendance, les guerres civiles et le développement du tourisme à Bogotá.

Le couvent des Clarisses à Carthagène des Indes est un endroit spécial avec une forte personnalité, mêlant le contemporain à l’histoire et à la culture locale.

La cathédrale Sainte-Catherine d’Alexandrie a été construite à la fin du XVIᵉ siècle et est considérée comme l’une des plus anciennes cathédrales en Amérique.

La vidéo parle de l’histoire de Carthagène en Colombie, avec des informations sur la fondation de la ville, les attractions touristiques et l’église Santo Domingo.

Carthagène est une ville coloniale incroyable avec de nombreux palais et bibliothèques.

L’église San Pedro Claver et l’hôtel Charleston sont des trésors de l’art colonial à Carthagène.