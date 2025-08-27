Documentaire

A l’inverse de ses îles voisines qui sont volcaniques, la Nouvelle-Calédonie est un fragment d’un ancien continent qui a dérivé, il y a quelque 250 millions d’années. Sa flore et sa faune, qui ont évolué en vase clos, sont totalement uniques.

On dénombre ainsi plus de trois milles espèces de plantes, dont les trois-quarts n’ont été recensées que sur l’île, des milliers d’espèces d’animaux terrestres de poissons et d’invertébrés marins. Des plages de sable blanc jusqu’aux plus spectaculaires paysages du Mont Panié, la Nouvelle-Calédonie offre une variété infinie de décors naturels.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Nouvelle-Calédonie: l’île rouge au cœur vert”

Réalisation : Gil Kebaïli

