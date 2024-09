Documentaire



Ils ont une vie de rêve, font le tour du monde… à l’oeil. Les blogueurs voyageurs partagent leurs découvertes et leurs émotions sur internet via des photos et des vidéos avec leurs milliers de followers. Ces nouveaux prescripteurs des vacances sont courtisés par les professionnels du tourisme, qui leurs offrent séjours et prestations avec l’espoir que les blogueurs leur feront de la publicité en retour.