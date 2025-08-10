Documentaire

Amoureux du bleu qui les entoure, les Australiens ont su aménager la nature pour en jouir pleinement.

Alexandre Wylie, un champion de natation longue distance, a eu l’idée de construire une piscine d’eau de mer. Au début du XXème siècle, il installe un plancher en bois à flanc de rocher et c’est ainsi que Wylies devint l’une des premières piscines mixtes d’Australie. Aujourd’hui encore, Wylies sort du lot avec son panorama offrant une vue dégagée à 180 degrés sur le bleu de l’océan pacifique.

Sydney est aussi un endroit attirant pour de nombreux artistes. Charmée par le bleu particulier du ciel dans cette ville, la peintre et céramiste, Niharika Hukku s’y est installée pour réaliser ses créations inspirées de la nature.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs ​​– Australie en bleu »

Réalisation : ​​Philippe Moreau

