Documentaire

La Famille Povigna est une famille d’artistes et d’artisans basée à Nice, impliquée dans la création des chars et des costumes pour le Carnaval de Nice. Depuis des générations, ils ont travaillé ensemble pour apporter leur savoir-faire et leur créativité à cet événement majeur.

Au sein de la Famille Povigna, les membres travaillent sur différents aspects de la création des éléments du Carnaval. Certains sont spécialisés dans la conception et la réalisation des chars, tandis que d’autres se concentrent sur la création des costumes et des accessoires. La collaboration entre les membres de la famille permet de créer un spectacle époustouflant qui enchante les spectateurs chaque année.

La Fabrique du Carnaval est un lieu où la Famille Povigna travaille tout au long de l’année pour préparer les éléments qui seront présentés lors du Carnaval. Il s’agit d’un lieu de travail où les artisans s’efforcent de créer les pièces les plus spectaculaires et les plus originales possibles.