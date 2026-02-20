Documentaire

Nous vous proposons aujourd’hui de s’intéresser à ce qui fait la fierté de Toulouse et de toute une région : l’aviation.

Rendez-vous donc, au musée Aeroscopia. Ouvert en 2015, ce musée vous invite à un voyage dans le temps et dans les airs !

Les débuts de l’aéronautique, les pionniers de l’aviation, le mythique Concorde, l’A300 ou le Super Guppy, on décolle pour une visite passionnante !

Vous le verrez, au fil de la balade, des peluches sont cachées ici et là dans les avions. A y regarder de plus près, il s’agit de Milou, le célèbre chien de Tintin. Le musée accueille actuellement une exposition temporaire dédiée à Tintin et le monde de l’aviation.