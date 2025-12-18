Documentaire

Si pour certains les voyages en train représentent un simple moyen de transport, d’autres ont décidé d’en faire une expérience à part entière.

Annaig et Laure, deux amies, amoureuses des voyages et de l’Asie réalisent un rêve en embarquant à bord de l’Eastern & Oriental Express. Ce palace sur rail, relie Bangkok au sud de Singapour. Quant à Bertille et Benoit, jeune couple marié, ils font le choix de l’aventure et de l’imprévu en empruntant le petit train pittoresque qui sillonne la côte est de Madagascar. Ils découvriront les magnifiques paysages malgaches à bord d’une première classe bien éloignée des standards européens.

Prestations haut de gamme et service sur-mesure pour les uns ; immersion culturelle et saveurs locales pour les autres. Le voyage de nos quatre français se révélera-t-il à la hauteur de leurs espérances ?



Un documentaire de LAURENT BOULLARD