Documentaire

228 rue de Rivoli, adresse mythique depuis 1835. Celle du Meurice. Un hôtel de légende puisqu’il est le premier à avoir été obtenu le titre de palace à Paris. Trônant face aux Tuileries entre la place de la Concorde et le Louvre et à quelques pas de la place Vendôme, il attire une clientèle fortunée alliant l’élégance aux arts. A Paris, la capitale qui compte le plus de palaces au monde, le Meurice a l’ambition de reconquérir sa place de numéro 1.C’est tout l’enjeu des grands travaux opérés ce printemps par le grand hôtel. Pour la saison d’été, les plus belles suites du palace vont rouvrir après une rénovation imaginée par le décorateur Charles Jouffre. Une rénovation qui donne le La et met sous pression tous les départements de l’hôtel qui continue d’accueillir en parallèle sa clientèle.Nous vivrons les coulisses de cet hôtel de prestige avec Marc-Antoine, le responsable client et son équipe d’exception, et Anouk qui vient d’accéder au titre de clef d’or des meilleurs concierges. Nous serons aussi en cuisine avec les chefs Amaury, disciple d’Alain Ducasse et Cédric Grolet, sacré meilleur pâtissier de restaurant du monde en 2018. Comment ce palace mythique parvient-il toujours à créer l’événement . Immersion dans un hôtel de légende.