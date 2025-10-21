Documentaire

Bienvenue en Australie, cet immense pays continent de presque de 7 690 000 km2, situé à l’autre bout du monde. Ici vivent près de 26 millions d’Australiens. Lors de ce voyage, Sophie Jovillard nous emmène dans un voyage entre Sydney et Melbourne, les deux villes emblématiques les plus connues du pays avec une population très attachée à la nature. En effet, chacune de ces villes à un accès à l’océan et une proximité avec une nature très sauvage. Entre ces deux espaces citadins : le bush, les grandes routes et les kangourous bien-sûr ! Dans le New South Wales et le Victoria, Sophie embarque dans une Australie unique !

Dans cet extrait, dans la baie de Sydney, Sophie est sur le bateau de Simon, chanteur Lyrique et Ella, sa femme, avec Tony son beau-père. La vue sur l’Opéra est incroyable … Simon propose à Sophie de lui faire découvrir la vie plus mouvementée de Sydney, cette fois sur la terre ferme ! Ils passent par le quartier « the Rocks » et se retrouvent devant le fameux Opéra de Sydney, une impressionnante bâtisse dont l’architecture symbolise des voiles gonflées par le vent qui est connue dans le monde entier !

Simon va guider Sophie dans les entrailles de cet Opéra.