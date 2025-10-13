Bien connue pour ses paysages entre mer et montagne, la Corse est aussi une destination gastronomique réputée. Sa charcuterie comme le Figatellu et le Lonzu, ses châtaignes, ses fromages, ses herbes sauvages et ses produits de la mer attirent de nombreux touristes. La viticulture fait elle aussi partie de la culture locale. Elle constitue la première production agricole de l’île, suivie par l’arboriculture. Chaque jour les Corses valorisent leur patrimoine culinaire. Ainsi, les bergers des montagnes et les pêcheurs concourent à soutenir l’économie tout en maintenant les valeurs ancestrales.