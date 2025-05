Documentaire

Bruxelles et ses alentours constituent une destination étonnante et idéale pour un week-end de découvertes. La capitale de la Belgique et de l’Europe offre un mélange captivant d’histoire, de nature et de convivialité. Les Bruxellois sont réputés pour leur le sens de l’humour et la chaleur de leur accueil. Dans la ville, les événements festifs, sportifs et culturels sont nombreux. Au cours de son week-end, Ismaël Khelifa est guidé par des personnalités emblématiques et hautes en couleur, qui lui font découvrir les multiples visages de Bruxelles et de ses environs.