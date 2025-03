Documentaire

Mi-baroudeur, mi-artiste… avec une sérieuse curiosité pour les rencontres humaines. C’est ainsi qu’on pourrait décrire Sébastien Laval. Ce photographe français sillonne le Vietnam depuis bientôt 20 ans et s’est pris de passion pour les 53 ethnies minoritaires du pays. Il part régulièrement à leur découverte sur les hauts plateaux du centre ou dans les montagnes de l’extrême Nord à la frontière chinoise, sur sa moto, avec son guide. L’objectif de Sébastien, c’est de rencontrer et de photographier l’ensemble des ethnies avant la fin 2014. Avec ce marathon photographique, c’est l’occasion de découvrir la culture et les rites de deux ethnies : les Pa Then et les Dzao. Ce road-movie photographique dévoile les paysages grandioses du Nord Vietnam et ses étonnantes populations minoritaires. Un documentaire de Bertrand Edel et Christian Auxemery.