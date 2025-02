Documentaire

Le Berry est un véritable trésor caché, parfait pour une escapade authentique et ressourçante. Situé au coeur de la France, à seulement deux heures en voiture de Paris, ce territoire s’étend sur deux départements : l’Indre et le Cher. Terre discrète et souvent méconnue, la région se caractérise par son charme rural et ses paysages tranquilles. Ses vastes plaines, ses forêts denses et ses rivières paisibles dessinent un tableau simple et authentique, loin du tumulte des grandes villes. Lors de son voyage, Sophie Jovillard va découvrir un Berry en pleine mutation, porté par des habitants fiers et audacieux, dont chaque initiative contribue à créer une image nouvelle et séduisante de leur territoire.