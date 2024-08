Documentaire



Punta Cana, ses plages de sable blanc, ses cocotiers, la mer des Caraïbes et ses récifs poissonneux : la République dominicaine fait rêver. Le pays accueille près de 6 millions de visiteurs par an et est devenu l’une des destinations les plus prisées par les Français ! Chaque année, ils seraient plus de 200 000 à s’y rendre, en faisant la destination long courrier la plus en vogue de l’hexagone ! Les hôtels clubs et ressort « all inclusive » proposent des tarifs imbattables à moins de 1000€/personne tout compris.

Des centaines de groupes hôteliers présents près de Punta Cana rivalisent d’offres discount et d’animations pour attirer toujours plus de touristes. Certains français ont totalement succombé au charme de l’ile en s’installant carrément sur place : la communauté française de République dominicaine dépasse les 4000 personnes !

Beaucoup s’installent dans le nord sur la presqu’ile de Samana, une zone plus sauvage et recelant l’une des plus belles plages du monde, notamment à Las Terrenas, surnommé le village des Français avec plus de 2000 francophones ! La grande majorité travaille dans le secteur touristique. Nous suivrons les aventures de Thierry, qui possède un bar/restaurant de plage, Vanina, wedding-planneuse, et Brigitte qui va emmener des touristes à la rencontre des baleines, sans oublier une immersion dans un des plus grands hôtels « all-Inclusive » de l’île.

De décembre à avril, c’est la haute saison en République dominicaine. Nos français expatriés ont quelques mois seulement pour réaliser un chiffre d’affaires suffisant pour leur permettre ensuite de vivre toute une année à l’abri du besoin. La période du début d’année est particulièrement prisée des touristes, mais pour Thierry, Vanina et Brigitte, pas de vacances : du travail !

Productions Tony Comiti. Auteur : Benoit Sarrade.