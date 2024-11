Documentaire

Bienvenue à Palmyre en Syrie dans la famille Al Rhani qui vit à Harmala, dans les faubourgs de cette palmeraie de l’est du pays.6h00. Toute la maison est encore plongée dans le silence. Seul Muhammad, le père, est réveillé et commence la première de ses cinq prières de la journée.Dans une pièce voisine, tous les enfants dorment encore. Ils sont une vingtaine. Pas de lit, ils partagent tapis, oreillers et couvertures. Certes, la famille ne roule pas sur l’or, mais c’est, d’abord, une survivance de son passé nomade. À peine debout, Ahmed enfile ses chaussures pour sortir faire sa toilette. Ce matin, la salle de bain se résume à pas grand-chose… un tuyau sert de robinet, et une flaque de lavabo.Pendant que les plus grands sont maintenant occupés à préparer le petit-déjeuner, Ahmed va justement chercher le pain chez un vendeur ambulant qui passe régulièrement devant la maison. Ce pain, fabriqué à partir de pâte non-levée cuit sous la forme de grandes galettes, est à la base de l’alimentation.Au menu, grenades, dattes, olives, aubergines farcies et du pain. L’heure est venue, pour Ahmed, d’enfiler son uniforme. Ses frères et sœur font de même. L’uniforme est aux couleurs de l’école et dupays et quasiment identique pour les filles comme pour les garçons, car l’école comme le pays se veut d’abord laïc.L’école n’est pas bien loin. Elle se trouve juste derrière la maison…

Réalisateur : Charles-Antoine De Rouvre & Marie-France Barrier