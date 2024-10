Documentaire

Olga Ugart, ingénieure, nous fait partager sa vie dans les rizières : près de 40 000 hectares bordent le fleuve. Un paysage étonnant et vulnérable sur lequel l il faut veiller quotidiennement. Lourdes Lopez nous entraîne dans un pèlerinage spectaculaire, au cœur des marais du Guadalquivir. Chaque année, les pèlerins s’habillent en tenues andalouses traditionnelles et participent à la procession de la Vierge. Plus d’un million de personnes partagent ce moment d’intense ferveur. Un documentaire de « Des racines et des ailes ».