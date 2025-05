Documentaire

Encore plus de vidéo https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/Et pour ne rater aucune de vos Échappées belles, abonnez-vous ici : https://www.youtube.com/channel/UC-HX7z7qJlbuYvhTa3VhGKQ/featured?sub_confirmation=1 —

La Loire à vélo – Échappées belles 21 mai 2022

De l’Orléanais à la côte Atlantique, Ismaël Khelifa enfourche son vélo pour aller à la découverte des trésors naturels et patrimoniaux de cette Loire qui réunit sur un seul et même itinéraire des familles et des passionnés, des nostalgiques et des personnes engagées dans la protection de l’environnement. Au cours de cette belle échappée cyclotouristique, l’animateur propose également de découvrir la Loire, le fleuve comme le département, à travers six reportages.

Au programme :

– La véloroute 6

– Les troglodytes

– Les fous du vélo

– L’éco-aventure de Philomène

– La Loire, fleuve sauvage

– Les cycles entrepreneurs