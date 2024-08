Documentaire



Plage, fête et tapas, tels sont les trois ingrédients de la recette « Barcelone ». Depuis son lifting pour les JO de 1992, la ville séduit de plus en plus au point d’être classée dans le top 10 des capitales les plus à la mode en 2011, devant Berlin et Tokyo. 2ᵉ ville du pays, Barcelone, c’est la capitale de la Catalogne, le moteur industriel du pays. Mais tout comme le reste de l’Espagne, la ville est aujourd’hui durement touchée par la crise économique. Alors quoi de neuf à Barcelone ? Comment absorbe-t-elle l’onde de choc provoquée par la crise ? Après San Francisco, ville refuge de tous les « wakos » aux US, Alexandra Leroux, l’exploratrice des tendances urbaines nous emmène découvrir la Ciudad condal.

Réalisateur : Alexandra Leroux