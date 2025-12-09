À Sainte-Suzanne, donjon du XIᵉ siècle, remparts et ruelles de pierre racontent une forteresse restée debout face à Guillaume le Conquérant. En Anjou, Béhuard vit au rythme des crues : île, barques à fond plat, pèlerinage d’août et église dressée sur le rocher par Louis XI. Face à Nantes, Trentemoult déploie ses façades multicolores, l’âme des anciens marins et un street-art joyeux sur les quais. Cap en Vendée à Vouvant : enceinte médiévale, tour Mélusine, ateliers et galeries au bord de la rivière. Final ligérien à Montsoreau : maisons troglodytiques, marché du dimanche, château cher à Dumas et parties de boule de fort dans les cercles angevins. Entre histoire, nature et traditions, un voyage ligérien où l’on flâne, on déguste et l’on rencontre ceux qui font vivre le patrimoine.
Réalisé par Élodie BOUTIT.
© MORGANE PRODUCTION