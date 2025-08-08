Le désert de la Péninsule de Sinaï en Égypte offre de nombreux mystères. Des sables brûlants aux montagnes vertigineuses, jusqu’à la mer cristalline, notre voyage nous mènera au plus profond du désert de Sinaï. C’est sur le mont Sinaï que, selon la tradition du peuple juif, Moïse reçoit les Dix Commandements.