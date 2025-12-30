Documentaire

Sur la corniche, le long des routes, sur la plage… à Dakar, le sport est partout. Et toutes les occasions sont bonnes pour s’étirer, se muscler ou simplement lutter. Un art de vivre.

Avec ses 66% de taux d’humidité, Dakar transpire. Et comme si cela ne suffisait pas, les Dakarois et Dakaroises s’adonnent au sport à la première occasion. Pour oublier le stress, ils enchaînent les pompes et les flexions, pratiquent la lutte et s’étirent le long de la plage lors de séances de gymnastique collectives, quand ils ne soulèvent pas de la fonte le long des rues. Dakar à fond la forme. Une carte postale signée Marion Volkmann et Mao Sidibé.

Réalisateurs : Marion Volkmann, Mao Sidibé