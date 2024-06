Documentaire

Wario est un petit garçon de 11 ans. Il appartient à la communauté des Borana, un peuple d’éleveurs semi-nomades du Sud de l’Ethiopie. Il vit avec ses parents à Gubaluce, un petit village situé dans la célèbre vallée du Grand Rift Africain.

L’heure est venue pour lui de faire ses preuves et de montrer à son père et à son frère qu’il est lui aussi un vrai Borana. Pour cela, il doit partir sur la route du sel et entamer un périple initiatique de plus de 200 km : il devra faire face à la peur, la soif, la fatigue et la chaleur Autant de dangers qui le feront mûrir plus vite et devenir un homme.

Un documentaire de Jean Queyrat.