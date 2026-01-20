Documentaire

Nous vous proposons de nous suivre dans un petit coin niché entre la Normandie et les Hauts-de-France : la vallée de la Bresle. On surnomme ce territoire, la vallée du verre et même la « glass valley » en anglais.

Car il faut dire que plus de 70% de la production mondiale de flaconnage de luxe est faite ici, entre le département de la Seine-Maritime et la Somme.

Vous avez, très probablement chez vous, un flacon qui a été fabriqué sur ce territoire.

Nous avons rendez-vous chez Waltersperger, l’une des dernières verreries de France à travailler à la main, de manière semi-automatique.

Ici on fabrique des flacons en verre ou en cristal pour les grandes enseignes de la parfumerie et des spiritueux.